Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. كفيف معجزة يعمل فى صناعة المفاتيح: اتعلمتها بالاجتهاد

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الشيخ محمد، كفيف يعمل في تصليح الكوالين وصناعة المفاتيح، إنه أصبح كفيف بعد ولادته بعام، والتحق بالمدارس، وحصل على دبلوم صنايع، ثم تم تعيينه بشركة قطاع عام، وبعد تخصيصها عمل بمهنة صناعة المفاتيح.

وأوضح، خلال حواره مع مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الاثنين، أنه تعلم صناعة المفاتيح بالاجتهاد، مشيرًا إلى أنه يُحب هذه المهنة، ويقضي يومه بأكمله في عمله، وعلاقته بجيرانه جيدة جدًا منذ 30 عاما، مشددًا على أنه يعمل بالمحل بمفرده، ولكن ابنائه يعملوا بدلًا منه حينما يكون في مشوار معين.

وقام الشيخ محمد، بتجربة عملية لعمل حيث استخراج نسخة كمبيوتر من مفتاح المذيعة، خلال حوارها معه، مشيرًا إلى أنه يقوم بوضع المعدات التي يستخدمها بترتيب معين بنفسه حتى يصل إليها بسهولة، منوهًا بأن لديه ابن مدرس رياضيات، وأخر سكرتير بشركة، وابنه في الجامعة، معربًا عن أمله أن يحصل على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يتم تعيين نجله تبع وزارة التربية والتعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كفيف صناعة المفاتيح ذوي الإعاقة أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ أقل من ساعتين

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

ضربة قاضية لأحلام ريال مدريد في الديربي

منذ ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 22 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال: "أنا صنايعي شركات.. وهوايتي عمل تحليل استراتيجي لها"

"حساسين" يناشد وزير الأوقاف بمساعدة "الداعية بائع العرق سوس"

ضبط أفريقي خلال إعادته أجهزة كمبيوتر سرقها و3 آخرين من مول بمدينة نصر

تجديد حبس أفريقي و3 آخرين في سرقة أجهزة كمبيوتر من مول بمدينة نصر

عمرو الليثي يقدم نموذجا للتحدي بـ "واحد من الناس".. كفيف يُدرِّس الكمبيوتر ويقود السيارات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

03:27 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status