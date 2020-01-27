شاهد.. كفيف معجزة يعمل فى صناعة المفاتيح: اتعلمتها بالاجتهاد

قال الشيخ محمد، كفيف يعمل في تصليح الكوالين وصناعة المفاتيح، إنه أصبح كفيف بعد ولادته بعام، والتحق بالمدارس، وحصل على دبلوم صنايع، ثم تم تعيينه بشركة قطاع عام، وبعد تخصيصها عمل بمهنة صناعة المفاتيح.



وأوضح، خلال حواره مع مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الاثنين، أنه تعلم صناعة المفاتيح بالاجتهاد، مشيرًا إلى أنه يُحب هذه المهنة، ويقضي يومه بأكمله في عمله، وعلاقته بجيرانه جيدة جدًا منذ 30 عاما، مشددًا على أنه يعمل بالمحل بمفرده، ولكن ابنائه يعملوا بدلًا منه حينما يكون في مشوار معين.



وقام الشيخ محمد، بتجربة عملية لعمل حيث استخراج نسخة كمبيوتر من مفتاح المذيعة، خلال حوارها معه، مشيرًا إلى أنه يقوم بوضع المعدات التي يستخدمها بترتيب معين بنفسه حتى يصل إليها بسهولة، منوهًا بأن لديه ابن مدرس رياضيات، وأخر سكرتير بشركة، وابنه في الجامعة، معربًا عن أمله أن يحصل على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يتم تعيين نجله تبع وزارة التربية والتعليم.

