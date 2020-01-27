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فيروس كورونا يهوي بأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:24 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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انهارت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتنزل أدني مستوي الـ 60 دولار لأول مرة منذ أكتوبر 2019، مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا وإغلاق عدد كبير من الشركات مصانعها بالصين، مما يثير توقعات بتباطؤ الطلب على النفط.

وتراجع خام برنت القياسي بنحو  3.2 بالمئة ليسجل 58.75 دولار للبرميل.

وهبط‭ ‬‬‬‬‬خام نايمكس الأمريكي  بنحو 3.3 بالمئة ليسجل 52.42 دولار.


وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى ما يزيد عن 80 ومددت الحكومة الصينية عطلة العام القمري الجديد إلى الثاني من فبراير، في مسعى لإبقاء أكبر قدر ممكن من الأشخاص في المنازل لمنع انتشار الفيروس على نطاق أوسع.

وغذى الانتشار السريع للفيروس المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط وأثار تكهنات بأن أوبك وحلفاءها بمن فيهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، سيقومون بالنظر في تخفيضات الإنتاج.

وسعت السعودية والإمارات، الحليفتان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتقليل من أثر الفيروس الإثنين، مع قول الرياض، أكبر منتج في المنظمة، إن بمقدور المجموعة الاستجابة لأي تغييرات في الطلب.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه يثق في احتواء الفيروس الجديد.

وأضاف أن ما يحدث في الأسواق ”مدفوع في الأساس بالعوامل النفسية والنظرة شديدة التشاؤم التي يتبناها بعض أطراف السوق، على الرغم من أن أثره (الفيروس) على الطلب العالمي على النفط محدود للغاية“.

وقال الأمير عبد العزيز ”مثل هذا التشاؤم حدث في عام 2003 أثناء الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس سارس، ولم يترتب عليه انخفاض يُذكر في الطلب على النفط“.

وتخفض مجموعة أوبك+، التي تشمل روسيا ودول منتجة أخرى، إمدادات النفط لدعم أسعار الخام منذ نحو ثلاث سنوات وفي أول يناير اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى مارس.
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خام البرنت القياسي تراجع اسعار النفط اوبك+ انتشار الكورونا اسعار النفط

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