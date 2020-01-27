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الجيش الليبي: نرد بقوة على اختراقات الميليشيات لوقف إطلاق النار

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:53 م
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العقيد خالد محجوب
العقيد خالد محجوب
رقية جمال
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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العقيد خالد محجوب، إن قوات الجيش الليبي متمركزة في أماكنها، وتقوم برد أي اختراقات تقوم بها الميليشيات؛ لكون الميليشيات تقوم بخرق وقف إطلاق النار على الدوام على كافة الجبهات؛ لأنها توقعت بوصول مجموعة من المرتزقة السوريين أن تنقلب موازين القوى في المنطقة او تتغير. 

وأوضح "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أننا نرد بقوة على هذه الاختراقات، وتحدث بعض الخسائر لدى الميليشيات ويقوموا بالفرار وترك معداتهم وأسلحتهم، منوهًا بأن هناك تعليمات من القيادة بأن حق الرد مكفولة حال الهجوم علينا.

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن مسراته تعتبر أحد معاقل الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وتنظيم الإخوان كشف حتى في مسراته، وحدث بينهما انشقاقات، وأخر تصريحات نواب مسراته التي خرجت عن الإخوان يصدرون فضائح التنظيم وما يقوم به من مؤامرات، والحاضنة الشعبية لهم ضاعت بعد الاستعانة بالمرتزقة السوريون مقابل المال، والذي تسبب في استياء كبير في الداخل الليبي.

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الكلمات المفتاحية

الميليشيات الجيش الليبي إطلاق النار

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