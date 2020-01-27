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هايدي موسى تغازل جمهورها بإطلالة شتوية

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:47 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة المصرية هايدي موسى، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت موسى، خلال الصور مرتدية"قميص شتوي باللون الزيتي وبنطلون جينز وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت هايدي، على الصور قائلة:"كنت ماشيه ف الشارع والجو حلو وشمس وكان نفسي اتصور لقيت بنوته قمر بتنده عليه وبتقولي مش انتي هايدي انا بحبك وبحب التصوير عايزه اصورك طبعًا انا مصدقت ميرسي يا نوران ع الصور وكانت صدفه حلوه زيك".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر قوي" وأضاف آخر"أحلى هادي وأجمل صوت"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"طلة مبهرة للملاك القمري".

ويذكر أن آخر حفلات هايدي موسى، حفلتها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدمت خلال الحفل مجموعة متميزة أغانيها القديمة والجديدة.
هايدي موسى تغازل جمهورها بإطلالة شتوية
هايدي موسى تغازل جمهورها بإطلالة شتوية
هايدي موسى تغازل جمهورها بإطلالة شتوية
هايدي موسى تغازل جمهورها بإطلالة شتوية
هايدي موسى تغازل جمهورها بإطلالة شتوية
هايدي موسى تغازل جمهورها بإطلالة شتوية
هايدي موسى تغازل جمهورها بإطلالة شتوية
هايدي موسى تغازل جمهورها بإطلالة شتوية
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