البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب أقر موازنة 2020، حيث صوت 49 نائبا لصالح الموازنة، فيما عارضها 13، وامتنع عن التصويت 8 نواب.

وعارض ممثلو عن كتلة المستقبل التي يتزعمها، رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط لقانون الموازنة.

وحضر المعارضون كتلة المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، جلسة البرلمان، وأمنوا النصاب القانوني، حتى يتم تمرير الموازنة.

وشهد الشارع اللبناني، الاعتراض الأكبر، حيث حاول المحتجون منع النواب من الوصول إلى البرلمان، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن، أسفرت عن إصابة 27 شخصا تم نقل 8 منهم إلى المستشفيات.

وتسببت هذه المواجهات في اختصار آلية التصويت على الموازنة الجديدة، خلافا لما هو معتاد.