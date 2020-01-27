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دقيقة حداد في تدريب ريال مدريد

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:47 م
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كوبي براينت
كوبي براينت
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وقف لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني دقيقة حداد قبل البدء في تدريبات اليوم على رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت إثر تحطم المروحية الخاصة التي كانت تقله وابنته جيانا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال سرقسطة مساء الأربعاء المقبل على ملعب "لا روماريدا" ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

ويعتبر براينت أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين NBA يلعب 20 موسمصا على الأقل، خلال الفترة من عام 1996 وحتى اعتزاله 2016، مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.

وفاز براينت بخمسة ألقاب في دوري NBA، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لليكرز ورابع أفضل المسجلين في تاريخ كرة السلة الأمريكية برصيد 33643 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد كوبي براينت ريال مدريد اخبار الرياضة

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