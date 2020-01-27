طلال عبسي ينضم رسميا لأهلي جدة لمدة 3 سنوات

نجحت إدراة النادي الأهلي السعودي، أمس الأحد، في الحصول على خدمات المدافع طلال عبسي لمدة 3 سنوات قادمًا من التعاون، حيث أنهت إجراءات التعاقد بشكل رسمي.





وواجهت إدارة نادي الاتحاد، المنافس على ضم طلال عبسي، صاحب الـ26 عامًا، أزمة السيولة المادية والبالغ قرابة الـ3 مليون ريال، مما أدى إلى عدم التزامها بتقديم مقدم العقد الخاص باللاعب طلال عبسي، الأمر الذي فتح الطريق أمام الأهلي لينهي كافة إجراءات ضم اللاعب لصفوفه.





فشلت إدارة اتحاد جدة برئاسة في توفير مقدم عقد اللاعب طلال العبسي والبالغ قرابة الـ3 مليون ريال فقط، ليغير وجهته ويذهب إلى الأهلي.



وتمكنت إدراة الأهلي في تقديم عرض مادي مناسب عن طريق الالتزام والجدية، ما أدى إلى تحويل مسار صفقة ضم طلال العبسي لصالحه.





ولعب المدافع طلال عبسي 14 مباراة هذا الموسم مع التعاون، واستطاع أن يسجل هدفين وصنع مثلهما وتلقى 4 بطاقات صفراء.