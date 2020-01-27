فرنانديز يحسمها.. ويفضل اللعب لريال مدريد على مانشستر يونايتد

يفضل لاعب خط الوسط في سبورتنج لشبونة برونو فرنانديز الانضمام إلى ريال مدريد على مانشستر يونايتد.





تم ربط فرنانديز ارتباطًا وثيقًا طوال نافذة يناير ، بالانتقال إلى أولد ترافورد ، بزعم موافقته على الشروط مع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل صفقة الأموال الكبيرة.





ومع ذلك ، ونتيجة لعدم تمكن الناديين من الاتفاق على رسم ، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ، مما أتاح الفرصة أمام الفرق الأخرى للمشاركة في السباق من أجل توقيع البرتغال الدولي.





وفقًا لتقارير في أسبانيا ، يأمل فرنانديز أن يحاول ريال مدريد توقيعه ، إما قبل نهاية الشهر أو خلال الصيف.





يذكر إن ريال مدريد كان حريصًا قبل بداية هذه الموسم، فقط لإنهاء اهتمامهم عند معرفة سعر لاعب سبورتنج.