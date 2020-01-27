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فرنانديز يحسمها.. ويفضل اللعب لريال مدريد على مانشستر يونايتد

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:32 م
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فرنانديز
فرنانديز
مصطفى صابر
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يفضل لاعب خط الوسط في سبورتنج لشبونة برونو فرنانديز الانضمام إلى ريال مدريد على مانشستر يونايتد.

تم ربط فرنانديز ارتباطًا وثيقًا طوال نافذة يناير ، بالانتقال إلى أولد ترافورد ، بزعم موافقته على الشروط مع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل صفقة الأموال الكبيرة.

ومع ذلك ، ونتيجة لعدم تمكن الناديين من الاتفاق على رسم ، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ، مما أتاح الفرصة أمام الفرق الأخرى للمشاركة في السباق من أجل توقيع البرتغال الدولي.

وفقًا لتقارير في أسبانيا ، يأمل فرنانديز أن يحاول ريال مدريد توقيعه ، إما قبل نهاية الشهر أو خلال الصيف.

يذكر إن ريال مدريد كان حريصًا قبل بداية هذه الموسم، فقط لإنهاء اهتمامهم عند معرفة سعر لاعب سبورتنج.
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فرنانديز ريال مدريد الهر

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