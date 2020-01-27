9 نصائح من اجل حياة زوجية سعيدة



الزواج هو اتحاد بين شخصين، والذي ينشئ الحقوق والواجبات بينهم، وبينهم وبين أطفالهم، وبينهم وبين أهلهم. يختلف تعريف الزواج حول العالم، ليس فقط بين الثقافات وبين الأديان، ولكن أيضًا عبر تاريخ أي ثقافة أو دين معين. من المناسب أن نفهم أن الزواج هو مدرسة لا تخرج فيها، وأنه المؤسسة الوحيدة التي يتم فيها منح الشهادة في البداية.



فيما يلي 9 أشياء يجب أن تعرفها عن الزواج:



1. كل شخص لديه نقاط ضعف

الكمال صفة يختص بها الله وحده. كل زهرة لها شوكة خاصة بها. إذا ركزت كثيرًا على نقاط ضعف شريكك، فلا يمكنك الحصول على أقصى استفادة من نقاط قوته.



2. كل شخص لديه تاريخ مظلم

لا يوجد ملائكة علي الارض، لذلك، تجنب ملاحقة ماضيه. ما يهم هو الحياة الحالية لشريك حياتك. فقد تلاشت الأشياء القديمة. حاول أن تسامح وأن تنسى. لا يمكن تغيير الماضي. لذا ركز على الحاضر والمستقبل!



3. كل زواج له تحدياته الخاصة

الزواج ليس فراش مغطي بالورود. لقد مر كل زواج لامع باختباره الخاص. وثبت الحب الحقيقي في وقت التحدي. كافح من أجل زواجك! درب عقلك لتبقى إلى جانب مع شريكك وقت الحاجة. تذكر أن هذا هو الوعد الذي قطعته في يوم زفافك!



4. كل زواج له مستويات مختلفة من النجاح

لا تقارن زواجك بزواج أي شخص! لا يمكننا أن نكون متساوين أبدًا. لتجنب ضغوط الزواج، يجب التحلي بالصبر، والعمل دون جهد، ومع مرور الوقت، ستتحقق أحلام زواجك.



5. الزواج يعني القتال

اعلان الحرب ضد أعداء الزواج. بعض أعداء الزواج هم: الجهل، الشائعات، عدم الصلاة، الزنا، الخيانة، تدخل طرف ثالث، البخل، العناد، قلة المحبة، الوقاحة، الكسل، الكبرياء، الطلاق، إلخ. كن مستعدًا للقتال لرعاية زواجك.



6. ليس هناك زواج مثالي

لا يوجد زواج مثالي في أي مكان. يشبه الزواج متابعة صيانة السيارة. إذا لم يتم صيانة هذه الأجزاء بشكل صحيح، فسوف تتعطل السيارة في مكان ما على طول الطريق.



7. الزواج هو المخاطرة

لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث بعد الزواج، حيث قد يتغير الموقف، لذلك، اترك مجالًا للتكيف. قد لا يحدث الحمل في السنوات الأربع الاولي. وقد تتزوج امراة لأنها نحيفة ولكنها تصبح سمينة قليلًا بعد الولادة. وقد يفقد الرجل وظيفته المرموقة وتضطري إلى تحمل المسؤولية المالية للعائلة حتى يحصل على وظيفة جديدة. يجب الاستعداد دائما لاي تغيير.



8. الزواج ليس عقدًا محدد بمدة

يحتاج الزواج إلى التزام كامل، والحب هو الحبل الذي يربط الزوجين للابد معًا. لا تفكر في الطلاق! لا تهدد زوجتك مطلقًا بالطلاق. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ولا يُسمح به إلا في الحالات القصوى.



9. كل زواج له ثمن

الزواج مثل الحساب المصرفي. إنه المبلغ النقدي الذي قمت بإيداعه في حسابك الجاري والذي يمكنك سحبه ببساطة. إذا لم تقم بإيداع الحب والسلام والرعاية، فلن يمكنك تلقي حياة سعيدة. لا يمكنك الحصول علي الحب دون اعطاؤه.

