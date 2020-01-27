واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الأجهزة في هذا الموعد

لن يتمكن مستخدمي واتساب - WhatsApp الذين لديهم هواتف محمولة تعمل على إصدارات أقدم من iOS و Android من إنشاء حسابات جديدة أو الوصول إلى الحسابات الخاصة بهم على تطبيق التراسل الفوري واتساب اعتبارًا من 1 فبراير .





وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، سيكون من بين الأشخاص المتضررين الذين يستخدمون إصدارات الأندرويد القديمة، حيث لا يزال هناك ما يصل إلى 7 ملايين شخص حول العالم يستخدمون هذه الإصدارات القديمة من أندرويد ، وفقًا لشركة جوجل.





وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق WhatsApp يستوقف أيضًا عن العمل على أي أجهزة iPhone تعمل على نظام iOS 8 أو إصدار أقدم .



