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واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الأجهزة في هذا الموعد
الإثنين 27/يناير/2020 - 03:18 م
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لن يتمكن مستخدمي واتساب - WhatsApp الذين لديهم هواتف محمولة تعمل على إصدارات أقدم من iOS و Android من إنشاء حسابات جديدة أو الوصول إلى الحسابات الخاصة بهم على تطبيق التراسل الفوري واتساب اعتبارًا من 1 فبراير.
وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، سيكون من بين الأشخاص المتضررين الذين يستخدمون إصدارات الأندرويد القديمة، حيث لا يزال هناك ما يصل إلى 7 ملايين شخص حول العالم يستخدمون هذه الإصدارات القديمة من أندرويد، وفقًا لشركة جوجل.
وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق WhatsApp يستوقف أيضًا عن العمل على أي أجهزة iPhone تعمل على نظام iOS 8 أو إصدار أقدم.
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