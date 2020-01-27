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أمن الغردقة يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:18 م
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جثة
جثة
محمد طه
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تكثف مباحث الغردقة، جهودها لفك لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، أسفل عمارة سكنية بمنطقة مبارك 11 بشمال مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 437 لسنة 2020 قسم شرطة ثان الغردقة.

وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد عاطف عبد الحميد، مأمور قسم شرطة، أول الغردقة، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة مبارك 11 شمال مدينة الغردقة.

وشكل العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث القسم لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن الشاب يدعى "ح. ع" في العقد الثالث من العمر، وكان متغيبا منذ أول أمس، وعثر على جثته أسفل في العمارة السكنية وقام بإبلاغ قسم شرطة قسم ثان الغردقة بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

جثة الغردقة البحر الأحمر

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