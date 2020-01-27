محافظ البحر الأحمر يوجه بالانتهاء من مشروع الغابة الشجرية





وجاء ذلك خلال جولته بالمدينة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات بها.



وخلال تفقده للموقع، أصدر المحافظ تعليماته للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من توصيل مواسير المياه من محطة المعالجة الثلاثية للموقع.





كما وجه بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وهيئة عمليات القوات المسلحة، للانتهاء من هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.



وفي السياق ذاته، أكد المحافظ، أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى زراعة الأشجار وبعض النباتات الزيتية، مشيرا إلى أن الغابة الشجرية الجديدة ستحتوي على ٣ أحواض موازية لتخزين المياه التي ستصلها من محطة المعالجة الثلاثية، والقدرة الاستيعابية لكل حوض منها ٣٠ ألف متر مكعب من المياه.





ونوه بأن المساحة الإجمالية للغابة تصل إلى ٣ آلاف فدان تقريبا.





كما تفقد المحافظ الغابة الشجرية الموجودة حاليًا، لمتابعة سير العمل بها.

تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، موقع الغابة الشجرية الجديدة بشمال مدينة الغردقة، يرافقه العميد تامر سمير، السكرتير العام المساعد.