الشناوي يغيب عن مران الأهلي

تغيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في الظهر قبل نهاية مباراة الفريق الأحمر بالأمس أمام النجم الساحلي لكنه تحامل على نفسه واستكمل اللقاء.



ومن المقرر أن يجري الشناوي أشعة على ظهره اليوم الاثنين لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها.



ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي التونسي ثانيا بـ9 نقاط والهلال السوداني ثالثًا بـ9 نقاط أيضا وبلاتينوم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

