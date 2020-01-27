بوبي ديول يحتفل بعيد ميلاده الـ51 مع نجله في نيويورك

انتقل الممثل الهندي بوبي ديول، إلى إنستجرام لمشاركة صورة مع ابنه أريمان ديول بمناسبة عيد ميلاده الحادي والخمسين.

كتب بوبي قائلًا: "لا توجد طريقة أفضل للاحتفال بعيد ميلادي ال 51 بعد ذلك مع كل تمنياتك الحارة. أنا ممتن جدًا لحبك غير المشروط لعائلتي ولي".

بصرف النظر عن معجبيه، تمنى ممثلون مثل ريتيش ديشموخ وشاتروجان سينها أيضًا لبوبي ديول بعيد ميلاد سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما كتب له شاتروجان سينها قائلًا: "أتمنى لك عيد ميلادًا سعيدًا بوبي ديول، أتمنى لك يومًا وسنوات رائعة من الفرح، السعادة، والكثير من الحب دائمًا، بارك الله فيكم".

في مقابلة مع IANS قال بوبي: "أنا حقًا لم أستفد من نجمي، أعتقد أن مصير الجميع مكتوب، لكن هذا لن يكون نهاية الطريق أبدًا إذا واصلتم العمل الجاد. يمكنك دائمًا تحقيق الكثير في الحياة مثل ممثل".

وأضاف بوبي: "إنني أتطلع إلى هذا الفصل الجديد من حياتي، حيث أتيحت لي الفرصة للعب شخصيات خارجة تمامًا عن منطقتي المريحة. أنا سعيد حقًا لأنني في هذه المنطقة السعيدة الآن".

على صعيد العمل، يقوم بوبي ديول حاليًا بتصوير Class 83، وهو فيلم أصلي من نتفليكس تم إنتاجه بواسطة Red Chillies Entertainment.

قام الممثل الهندي بوبي ديول، بأول ظهور له في بوليوود مع فيلم Barsaat عام 1995، ولا يزال يمثل وجوده على الشاشة الكبيرة حتى بعد عقدين من الزمن. بعد بطولة في Yamla Pagla Deewana 2 في عام 2013، حصل على إستراحة لمدة أربع سنوات، ثم ظهر في فيلمPoster Boys عام 2017، يليه فيلم Yamla Pagla Deewana Phir Se 2018، Race 3 في 2018، Housefull 4 في 2019.