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البنك الأهلي يتعاقد مع مهاجم نصر حسين داي السابق

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:55 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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نجح مسئولm نادى البنك الأهلي بالتنسيق مع الجهازالفنى للفريق بقيادة عيد مرازيق فى التعاقد مع المهاجم الدولي الكاميروني لاندري مهاجم نادي نصر حسين داي الجزائري السابق في إطار تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقّع المهاجم الكاميروني علي عقود انضمامة لمدة موسم ونصف بحضور حاتم سمير مدير نادي البنك الاهلي ووكلاء اللاعب محمد الوكيل وصلاح سلام وأحمد عبدالرحمن.

وسبق للمهاجم الكاميروني تمثيل أندية مازيمبي الكونغولي وبروجريس الانجولي، ونصر حسين داي.

وكان عيد مرازيق المدير الفنى لفريق البنك الأهلي قد طلب من مجلس إدارة نادى البنك ضرورة التعاقد مع مهاجم قوى ومميز لتدعيم الفريق ، وليكون قادرا على الاستمرار بقوة فى المنافسة على احتلال قمة المجموعة الأولي، ضمن منافسات الدور الثاني، وتحقيق حلم الصعود إلي دوري الأضواء والشهرة.

يذكر أن فريق البنك الأهلي يحتل المركز الأول برصيد 28 نقطة بترتيب جدول المجموعة الأولي عقب ختام الجولة الثالثة عشر، للموسم الحالي من دوري القسم الثاني، بمجموعة الصعيد.
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