2.4 مليار دولار صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي خلال 3 أشهر

كشف البنك المركزي، عن أن دول الإتحاد الأوروبي تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية للخارج خلال الربع الأول من 2019-2020.

وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة الدول الأكثر استحواذا على صادرات مصر في الخارج بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019-2020 تلاه مباشرة الدول العربية بحجم صادرات مصري لها بقيمة 1.6 مليار دولار، وجاء في المركز الثالث الدول الأسيوية الغير عربية بقيمة صادرات لها 814 مليون دولار.





وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بعدما بلغت صادرات مصر لها بقيمة 732 مليون دولار، تلاه مباشرة الدول الأوروبية الأخري بحجم صادرات لها بلغ 449 مليون دولار.