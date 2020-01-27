هبوط اضطراري لطائرة ليبية كانت في طريقها لتركيا بمطار معيتيقة

هبطت طائرة ليبية كانت في طريقها إلى تركيا، اليوم الاثنين، اضطراريا بمطار معيتيقة بعيد إقلاعها، حسبما ذكرت قناة العربية.

ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل بشأن الهبوط الاضطراري للطائرة الليبية، ومن المتواجد فيها.

وتعرض مطار معيتيقة للقصف الصارخي، من مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان استئناف حركة الملاحة الجوية.