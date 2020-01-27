Advertisements
هبوط اضطراري لطائرة ليبية كانت في طريقها لتركيا بمطار معيتيقة
الإثنين 27/يناير/2020 - 02:53 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
هبطت طائرة ليبية كانت في طريقها إلى تركيا، اليوم الاثنين، اضطراريا بمطار معيتيقة بعيد إقلاعها، حسبما ذكرت قناة العربية.
ولم تذكر
القناة مزيدًا من التفاصيل بشأن الهبوط الاضطراري للطائرة الليبية، ومن المتواجد
فيها.
وتعرض مطار معيتيقة
للقصف الصارخي، من مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، الجمعة الماضي، بعد ساعات
من إعلان استئناف حركة الملاحة الجوية.
Advertisements