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هبوط اضطراري لطائرة ليبية كانت في طريقها لتركيا بمطار معيتيقة

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:53 م
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طائرة ليبية
طائرة ليبية
وكالات
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هبطت طائرة ليبية كانت في طريقها إلى تركيا، اليوم الاثنين، اضطراريا بمطار معيتيقة بعيد إقلاعها، حسبما ذكرت قناة العربية.

                                      

ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل بشأن الهبوط الاضطراري للطائرة الليبية، ومن المتواجد فيها.

 

وتعرض مطار معيتيقة للقصف الصارخي، من مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان استئناف حركة الملاحة الجوية.

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الكلمات المفتاحية

هبوط اضطراري مطار معتيقة طائرة ليبية تركيا

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