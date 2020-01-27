مدرب الهلال السوداني يتوعد الأهلي

أشاد الفاتح النقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني بالروح العالية للاعبين التي منحتهم الفوز على بلاتينيوم ستارز في زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال النقر لموقع "كورة سودانية": "مباراة الأهلي حاسمة وسنلعب من أجل الفوز فقط.. لاعبونا ملتزمون بتنفيذ الخطة التكتيكية بدقة كبيرة وهذا ما يساعدنا من أجل الفوز على القلعة الحمراء".

وأوضح مدرب الهلال أن فريقه لن يهدر فرصة الصعود إلى دور الثمانية وسيقاتل من أجل الفوز بمباراة السبت المقبل.

ويحتاج الأهلي إلى التعادل مع الهلال في السودان من أجل التأهل بينما لا بديل أمام صاحب الأرض إلا الفوز.