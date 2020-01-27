قراصنة أتراك يهاجمون مواقع حكومية في أوروبا والشرق الأوسط

هاجم قراصنة تابعون للحكومة التركية، اليوم الاثنين، 30 هيئة ومنظمة أمنية، في دول تقع في الشرق الأوسط وأوروبا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.





وفي سياق متصل، قد نفذ عدد من القراصنة الأتراك، في وقت سابق، هجومًا إلكترونيًا استهدف المواقع الحكومية باليونان.

وأعلن موقع جهاز الاستخبارات الوطني "NIS"، أن ووزارة الشؤون الخارجية، والبرلمان، ووزارة المالية، وبورصة أثينا، توقفوا عن العمل.