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بورصة قطر تتراجع 0.87% بختام جلسة اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:52 م
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بوابة الفجر
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.87% خاسرة 92.15 نقطة، لتغلق عند مستوى 10489.17 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات.

 وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 60.3 مليون سهم بقيمة 133.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3002 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 37 سهماً، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.05%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، فقطاع التأمين بنسبة 0.64%.
 

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