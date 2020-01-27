بورصة قطر تتراجع 0.87% بختام جلسة اليوم

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.87% خاسرة 92.15 نقطة، لتغلق عند مستوى 10489.17 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات.





وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 60.3 مليون سهم بقيمة 133.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3002 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 37 سهماً، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.05%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، فقطاع التأمين بنسبة 0.64%.



