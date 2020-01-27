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4 نصائح هامة تكشف عنها "الصحة" السعودية للوقاية من "كورونا"

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:00 م
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وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
الفجر السعودي
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وجهت وزارة الصحة بالسعودية، اليوم الاثنين، 4 نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح الصين، مؤكدة أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة.

 

ونشرت وزارة الصحة، عبر حساب "عش بصحة #امش30" على تويتر "إنفوجراف"، أظهر كيفية الوقاية من عدوى كورونا المستجدة، عبر 4 نصائح مهمة وهي:

 

أولًا: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، ثانيًا: تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، ثالثًا: طهي اللحوم والبيض جيدًا، رابعًا: تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والعطس.

 

يُذكر أنه تم- حتى اليوم الإثنين- تسجيل أكثر من 80 حالة وفاة بالفيروس في الصين، وإصابة المئات، في حين أعلنت عدة دول وصول الفيروس إليها، نقلًا عن صحيفة عاجل.

 

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كورونا الجديد فيروس الوقاية من كورونا الصحة السعودية 80 حالة وفاة 4 نصائح هامة

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