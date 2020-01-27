4 نصائح هامة تكشف عنها "الصحة" السعودية للوقاية من "كورونا"

وجهت وزارة الصحة بالسعودية، اليوم الاثنين، 4 نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح الصين، مؤكدة أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حساب "عش بصحة #امش30" على تويتر "إنفوجراف"، أظهر كيفية الوقاية من عدوى كورونا المستجدة، عبر 4 نصائح مهمة وهي:

أولًا: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، ثانيًا: تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، ثالثًا: طهي اللحوم والبيض جيدًا، رابعًا: تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والعطس.

يُذكر أنه تم- حتى اليوم الإثنين- تسجيل أكثر من 80 حالة وفاة بالفيروس في الصين، وإصابة المئات، في حين أعلنت عدة دول وصول الفيروس إليها، نقلًا عن صحيفة عاجل.