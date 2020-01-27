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4 نصائح هامة تكشف عنها "الصحة" السعودية للوقاية من "كورونا"
الإثنين 27/يناير/2020 - 02:00 م
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الفجر السعودي
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وجهت وزارة الصحة بالسعودية، اليوم الاثنين، 4 نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح الصين، مؤكدة أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة.
ونشرت وزارة الصحة، عبر حساب "عش بصحة
#امش30" على تويتر "إنفوجراف"، أظهر كيفية الوقاية من عدوى كورونا المستجدة،
عبر 4 نصائح مهمة وهي:
أولًا: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام،
ثانيًا: تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، ثالثًا: طهي اللحوم والبيض جيدًا، رابعًا:
تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال
والعطس.
يُذكر أنه تم- حتى اليوم الإثنين- تسجيل
أكثر من 80 حالة وفاة بالفيروس في الصين، وإصابة المئات، في حين أعلنت عدة دول وصول
الفيروس إليها، نقلًا عن صحيفة عاجل.
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