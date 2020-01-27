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بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم على انخفاض جماعي

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% خاسراً 50.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6282.76 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% خاسراً 68.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6999.58 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% خاسراً 12.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.98 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 340.3 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون دينار كويتى عبر 9954 صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%.
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