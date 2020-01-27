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الأربعاء.. نقيب المحامين يضع حجر أساس أكاديمية 6 أكتوبر

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:53 م
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نقيب المحامين
نقيب المحامين
أسماء قورة
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يضع سامح عاشور، نقيب المحامين، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر ونصف صباحا.

وتقام الاحتفالية، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين.

يشار إلى أن المشروع تم إسناده للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وسيكون اجتياز الدراسة لمدة عامين بالأكاديمية شرطا للقيد بجداولها ابتداء من عام 2021.
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الكلمات المفتاحية

نقيب المحامين نقابة المحامين سامح عاشور المحامين

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