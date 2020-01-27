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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في القاهرة

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة الوايلي، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الوايلي، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المباني المجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

معاينة حريق شقة المعمل الجنائي

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