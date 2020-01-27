شيء واحد يميز ريال مدريد عن برشلونة

تصدر نادي ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على بلد الوليد بهدف نظيف مستغلًا هدية برشلونة الذي كان قد خسر من فالنسيا بهدفين نظيفين.

وكتب الصحفي الإسباني الشهير كارلوس كاربيو مقالاً في صحيفة "ماركا" عما يميز ريال مدريد عن برشلونة في هذا الموسم وهو اتحاد جميع اللاعبين تحت راية زين الدين زيدان المدير الفني للملكي والصلابة الدفاعية والتكتيكية التي تفتقدها قلعة كامب نو.





وأوضح كارلوس كاربيو في مقاله أن ريال مدريد يظهر بنسخة سيئة كلما غاب النجم الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي الذي يوفر عنصر السرعة والضغط، ويقدم أدوار مهمة يفشل الثلاثي الحالي في تقدميها.

وصف كاربيو البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد أنه أفضل متوسط ميدان في العالم بالوقت الراهن.