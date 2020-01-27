محافظ القليوبية للشباب: "متقعدوش في بيوتكم.. عهد الوظيفة الميري انتهى"



وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، وأن فرص العمل به لا تقل في المميزات عن الحكومة من حيث الاستقرار والتأمين الصحي والتدريب ورفع الأجور وغيرها بشرط توافر الجدية لدى المتقدم، مضيفا أن عهد البحث عن الوظيفة الميري وترابها انتهي لغير رجعة ويجب تشجيع الشباب والخريجين الجدد على العمل الحر والخاص لأنه المستقبل مشيرا إلى ضرورة إرساء قواعد ربط الخريجين بسوق العمل والإعلان عن وظائف العمل الشاغرة من خلال ملتقيات التوظيف.

وقال المحافظ إن الملتقى يهدف لتوفير فرص العمل للشباب، ويأتي ضمن خطة المحافظة في القضاء على البطالة ورفع كفاءة الأيدي العاملة، على أن يتم تنظيم ملتقيات للتوظيف خلال الفترات المقبلة دوريا مشيرا إلى أن الملتقى يستهدف جميع الشباب من الجنسين بمختلف المهن والوظائف بمؤهلات وبدون مؤهلات.