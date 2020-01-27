Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا (صور)

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
بدأت صباح اليوم امتحانات الدارسين ببرامج التعليم المدمج بجامعة المنيا، والتخلفات بالتعليم المفتوح بالنظام القديم، والذي يؤديها أكثر من 3 آلاف دارس ودارسة، في 4 برامج شملت؛ التجارة، والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم، هذا بالإضافة إلى الدراسين الملتحقين بالتعليم المدمج بجامعة المنيا بالشراكات مع الجامعات الأخرى، والدراسين بالفرق النهائية. 

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، أن الجامعة اتخذت الاستعدادات اللازمة للحفاظ على سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة وسبل الراحة للدراسين لأداء امتحاناتهم داخل اللجان، مضيفًا أنه تم توجيه المراقبين والمشرفين على الامتحانات بضرورة الالتزام بالقواعد الامتحانية، ومتابعة مدى مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، وعدم السماح لأي دارس دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول، أو أية وسيلة تساعد على الغش أو حدوث مسبباته، مضيفًا بأن 80% من امتحانات التعليم المدمج ببرامجه المختلفة يتم تصحيحها إلكترونيًا استعدادًا لتعميمها علي جميع المقررات، والذي أصبح تطبيقه أمرًا ضروريًا لتحقيق العدل، وتفاديًا لهامش الخطأ البشري، وتوفيرًا للوقت.

وقال الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعة، إن إدارة المركز وضعت كافة إجراءاتها اللازمة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، وذلك بتوفير المناخ المناسب للدراسين لأداء امتحاناتهم، والحفاظ على تأمين الأجواء الملائمة للنهوض بالتعليم الإلكتروني المدمج وتحقيق الهدف المرجو منه في تخريج دارسين يستطيعون المنافسة في سوق العمل.

وتابع دكتور عواد فرغل، أن مجلس جامعة المنيا وافق على إدارج ثلاث برامج جديدة لبرامج التعليم المدمج، وتم رفعها للجان القطاع للموافقة على بدء الدراسة بها، وتشمل: برنامج إدارة المنشأت الفندقية والسياحية بكلية السياحة والفنادق، وبرنامجي تكنولوجيا التعليم؛ لإعداد معلمين متخصصين في الحاسب الآلي، وبرنامج الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.
بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا (صور)
بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا (صور)
بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا (صور)
بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا (صور)
بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا (صور)
بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا (صور)
بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا (صور)
بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعة المنيا امتحانات التعليم المدمج

أخبار تهمك

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 16 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 17 ساعة

'المستوردين' تكشف كارثة بشأن المنتجات المصرية بعد انتشار كورونا بالصين

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

خاص| عبد الحفيظ يكشف سبب استبعاد أفشة أمام النجم الساحلي

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status