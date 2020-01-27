بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا (صور)



وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، أن الجامعة اتخذت الاستعدادات اللازمة للحفاظ على سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة وسبل الراحة للدراسين لأداء امتحاناتهم داخل اللجان، مضيفًا أنه تم توجيه المراقبين والمشرفين على الامتحانات بضرورة الالتزام بالقواعد الامتحانية، ومتابعة مدى مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، وعدم السماح لأي دارس دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول، أو أية وسيلة تساعد على الغش أو حدوث مسبباته، مضيفًا بأن 80% من امتحانات التعليم المدمج ببرامجه المختلفة يتم تصحيحها إلكترونيًا استعدادًا لتعميمها علي جميع المقررات، والذي أصبح تطبيقه أمرًا ضروريًا لتحقيق العدل، وتفاديًا لهامش الخطأ البشري، وتوفيرًا للوقت.



وقال الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعة، إن إدارة المركز وضعت كافة إجراءاتها اللازمة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، وذلك بتوفير المناخ المناسب للدراسين لأداء امتحاناتهم، والحفاظ على تأمين الأجواء الملائمة للنهوض بالتعليم الإلكتروني المدمج وتحقيق الهدف المرجو منه في تخريج دارسين يستطيعون المنافسة في سوق العمل.



وتابع دكتور عواد فرغل، أن مجلس جامعة المنيا وافق على إدارج ثلاث برامج جديدة لبرامج التعليم المدمج، وتم رفعها للجان القطاع للموافقة على بدء الدراسة بها، وتشمل: برنامج إدارة المنشأت الفندقية والسياحية بكلية السياحة والفنادق، وبرنامجي تكنولوجيا التعليم؛ لإعداد معلمين متخصصين في الحاسب الآلي، وبرنامج الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.

بدأت صباح اليوم امتحانات الدارسين ببرامج التعليم المدمج بجامعة المنيا، والتخلفات بالتعليم المفتوح بالنظام القديم، والذي يؤديها أكثر من 3 آلاف دارس ودارسة، في 4 برامج شملت؛ التجارة، والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم، هذا بالإضافة إلى الدراسين الملتحقين بالتعليم المدمج بجامعة المنيا بالشراكات مع الجامعات الأخرى، والدراسين بالفرق النهائية.