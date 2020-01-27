دينا تشعل الإنستجرام بهذه الإطلالة

تقوم الفنانة والراقصة الأستعراضية دينا بمشاركة متابعيها بأحدث صورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت دينا مجموعة من الصور في جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وظهرت مرتدية جاكت طويل فرو باللون البني بفتحة ساق، وتسريحة شعر ويفي، ونسقت مع أطلالتها مكياجآ ناعم ناسب إطلالتها الجذابه.



وقامت بالتعب على الصور قائلة:" صباح جميل".



"بت القبائل"



يُشار أن دينا يعرض لها حالياً مسلسل "بنت القبائل" والذي ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل،محمود عبد المغني،محمد رياض،مدحت تيخا، منة فضالي،أشرف عبد الغفور، سيناريو وحوار شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح.



وتم عرض أولي حلقاته يوم السبت ١٨ يناير الحالي، في عرض اول وحصري علي قناه الحياة".



يذكر أن دينا شاركت في مسلسل نسر الصعيد والذي تدور الأحداث حول ضابط الشرطة زين، الذي يدخل في مواجهة شرسة مع هتلر ، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، فيشتد الصراع بين الاثنين، ويحاول كلا منهما الإيقاع بغريمه، وعلى صعيد أخر يجد زين نفسه في صراع بين حب امرأتين، إحداهما ابنة عمه.



والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: ياسر سامي وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي وبطولة محمد رمضان، وفاء عامر درة، سيد رجب، دينا، عايدة رياض.



