أداء ملحمي لـ بيلي إيليش خلال حفل Grammys 2020

قامت المغنية إيلي بيليش، بتقديم أداء ملحمي على المسرح خلال حفل توزيع جوائز.Grammys 2020



شهدت بيلي أداءها لأول مرة في حفل جرامي لها، وهي تغني أغنية لها عندما انتهت الحفلة إلى جانب شقيقها والمنتج فينياس أوكونيل.



رُشحت بيلي أيضًا لستة جوائز جرامي.



فاز ألبومها "When We All Fall Asleep، Where Do We Go" بجائزة ألبوم السنة، بعد فوزها بألبوم "بوب فوكال" في وقت سابق من اليوم، بينما أغنيتها "Bad guy" أيضًا ترشيح لسجل العام، أغنية العام وأداء البوب المنفرد.



ليس من المفاجئ أن تكون كل هذه الترشيحات والانتصارات مدهشة بالنسبة للفنانة الجديدة، خاصة وأن الفنانة هي الأصغر على الإطلاق في جميع فئات جرامي الرئيسية الأربع.