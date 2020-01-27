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صراع إنجليزي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام لضم نجم يوفنتوس

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:59 ص
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رونالدو و إيمري تشان
رونالدو و إيمري تشان
مصطفى صابر
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أفادت بعض التقارير إن نادي توتنهام هوتسبر يسعى لخطف هدف مانشستر يونايتد بضم لاعب خط وسط يوفنتوس إيمري تشان.

على الرغم من الإصرار مبدئيًا على أنه لن يكون هناك الكثير من الاضطرابات في النادي ، إلا أن جوزيه مورينيو استعان بجيدسون فرنانديز من بنفيكا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يغادر كريستيان إريكسن إلى إنتر ميلان.

ومع ذلك ، يبدو أن البرتغالي سيشرف على المزيد من التغييرات في تشكيلة الفريق ، مع اتباع نهج قيل إنه تم إجراؤه مع لاعب الجناح أيندهوفن ستيفن بيرجوين.

وفقًا لصحيفة "TuttoJuve" ، هناك أيضًا رغبة في توقيع  إيمري تشان ، الذي يتوفر بعد فشله في إحداث تأثير في يوفنتوس.

في حين تم ربط مانشستر يونايتد أيضًا بألمانيا الدولية ، إلا أنه يُزعم أن سبيرز قد يتقدم بعرض في منطقة تبلغ 26 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن باريس سان جيرمان يراقب الوضع قبل ان يدخل في صفقة اللاعب إيمري تشان.
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الكلمات المفتاحية

رونالدو و إيمري تشان

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