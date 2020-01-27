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الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:02 ص
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بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها فى أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين، مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصينى مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.6 %  إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وفى وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثانى مسجلا 1586.42 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 %  إلى 1579.50 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 %  إلى 18.16 دولار ولامست فى وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير كانون الثانى وسجلت 18.32 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.7 %  إلى 2387.19 دولار للأوقية كما هبط البلاتين 0.5 %  إلى 996.15 دولار.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الجديد فيروس انتشار الكورونا

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