اليوم.. صرف ملفات راغبي التطوع بالقوات المسلحة





وجاء ذلك بعد تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة من المتطوعين؛ للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الإدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارًا من اليوم الاثنين.



ومن المقرر، صرف وتقديم ملفات التطوع، لقوات حرس الحدود، بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان، ومقرها محافظة أسوان، خلف الاستاد الرياضي، اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس 27 فبراير، على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من يوم السبت 1 فبراير حتى الخميس 5 مارس.





وتيسيرًا على راغبي التطوع، خصصت إدارة التجنيد والتعبئة، أماكنا عدة لصرف الملفات، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا، وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعئبة.



وتتضمن شروط التقدم:



الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية المهنية الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى.



وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها -راسبي الإعدادية الحاصلين على الشهادة الابتدائية- الملمين بالقراءة والكتابة على أن يكونوا من قاطني محافظات أسوان وقنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.



ويشترط في المتطوع أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج، إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما.





وبالنسبة لأدلاء قصاصي الآثر لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 عاما عند الالتحاق في 22 أغسطس.





ويشترط موافقة ولي الأمر، لمن هو أقل من 18 سنة، وأن يكون لائقا طبيًا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الطول عن 165 سم، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي الدرجات، ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأي سبب من الأسباب.



ومن المستندات المطلوبة: صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق، و شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار، وصورة بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ الشاب 16 سنة، وصورة الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد.





كما تتضمن المستندات، صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها، و8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان، وصورة بطاقة الرقم القومي للوالد والولدة أو ولي الأمر، وبيان القيد العائلي للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه، فضلًا عن باقي المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.

أعلنت القوات المسلحة، صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد، بدءًا من اليوم الاثنين، حتى يوم الخميس الموافق 27 يناير، حيث يبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة، بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات، اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 فبراير، وحتى الخميس 5 مارس.