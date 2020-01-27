Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. صرف ملفات راغبي التطوع بالقوات المسلحة

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:48 ص
Advertisements
وزير الدفاع
وزير الدفاع
الفجر
Advertisements
أعلنت القوات المسلحة، صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد، بدءًا من اليوم الاثنين، حتى يوم الخميس الموافق 27 يناير، حيث يبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة، بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات، اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 فبراير، وحتى الخميس 5 مارس.

وجاء ذلك بعد تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة من المتطوعين؛ للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الإدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارًا من اليوم الاثنين.

ومن المقرر، صرف وتقديم ملفات التطوع، لقوات حرس الحدود، بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان، ومقرها محافظة أسوان، خلف الاستاد الرياضي، اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس 27 فبراير، على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من يوم السبت 1 فبراير حتى الخميس 5 مارس.

وتيسيرًا على راغبي التطوع، خصصت إدارة التجنيد والتعبئة، أماكنا عدة لصرف الملفات، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا، وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعئبة.

وتتضمن شروط التقدم:

الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية المهنية الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى.

وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها -راسبي الإعدادية الحاصلين على الشهادة الابتدائية- الملمين بالقراءة والكتابة على أن يكونوا من قاطني محافظات أسوان وقنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

ويشترط في المتطوع أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج، إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما. 

وبالنسبة لأدلاء قصاصي الآثر لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 عاما عند الالتحاق في 22 أغسطس. 

ويشترط موافقة ولي الأمر، لمن هو أقل من 18 سنة، وأن يكون لائقا طبيًا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الطول عن 165 سم، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي الدرجات، ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأي سبب من الأسباب.

ومن المستندات المطلوبة: صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق، وشهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار، وصورة بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ الشاب 16 سنة، وصورة الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد.

كما تتضمن المستندات، صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها، و8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان، وصورة بطاقة الرقم القومي للوالد والولدة أو ولي الأمر، وبيان القيد العائلي للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه، فضلًا عن باقي المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.
Advertisements

أخبار تهمك

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status