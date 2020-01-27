9 مليار دولار ميزانية الصين لمواجهة "كورونا"

"الفجر"



• فرض الحجر الصحي على كل المدن التي زاد فيها انتشار كرونا، حتى لا تزداد أعداد المصابين بهذا المرض.



• إقامة أماكن حجز المصابين بعيدا عن جموع سكان الدولة، مما يقلل من فكرة اتساع رقعة كرونا.



• تشديد الرقابة على رحلات السياحية والفرار من المناطق الموبوءة، حتى لا تنتقل العدوى بشكل أوسع.



• توسيع وتسريع وتيرة الأبحاث العلمية لاكتشاف العلاج الذي يخلص القارات الأربع منه بشكل أسرع.



كانت قد أضدرت، أمس الاحد، الموافق السادس والعشرون من يناير الجاري، عدد من القرارات الحكومية الصارمة بشأن إغلاق الموانئ، إيقاف حركتي السياحة الداخلية والخارجية، إغلاق المظارس، إلغاء احتفالات العام القمري الجديد.



في التقرير التالي تستعرضالسبل التي طرحتها الحكومة الصينية لصرف الموازنة الخاصة لمجابهة كورونا.• السيطرة على حركة السفر الداخلي بين المدن الصينية المصابة، وغيرها، حتى لايزيد تفشي المرض في كافة أرجاء الدولة الصينية.