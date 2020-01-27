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حكومة شنغهاي تغلق جميع الشركات حتي 9 فبراير

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:24 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أعلنت حكومة شنغهاي، أن الشركات في المدينة لا يُسمح لها باستئناف عملياتها قبل 9 فبراير، حسبما أعلن مسؤول في البلدية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وقال المسؤول، إن هذا الإجراء ينطبق على الشركات الحكومية والخاصة ولكنه لا ينطبق على المرافق وبعض الشركات الأخرى مثل شركات المعدات الطبية وشركات الأدوية.

كما أوضح مطار بودونغ الدولي بشانغهاي، أنه سيعلق خدمات الحافلات للرحلات الطويلة بين المدن من وإلى المطار اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وفقًا لما أعلنه مزود خدمة الحافلات في الشركة في بيان اليوم الاثنين.

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستمدد عطلة السنة القمرية الجديدة إلى 2 فبراير لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية في وقت مبكر اليوم.

وقد ارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين بنحو 30 ٪ إلى 2744، نصفهم تقريبا في مقاطعة هوبى، وعاصمتها ووهان.

مع تزايد المخاوف في جميع أنحاء العالم، حظرت هونج كونج التي تحكمها الصين، والتي لديها ثماني حالات مؤكدة، دخول الأشخاص الذين زاروا هوبى في الأيام الـ 14 الماضية. ولم يشمل الحظر سكان هونج كونج.

قال مسؤولون في مجال الصحة، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس يشبه الانفلونزا في هوبي ارتفع الى 76 من 56 شخص، مع خمس وفيات في أماكن أخرى في الصين، بما في ذلك مقاطعة هاينان الجزيرة الجنوبية، والتي أبلغت عن أول حالة وفاة اليوم الاثنين.

في حين تم تأكيد عدد صغير من الحالات في أكثر من 10 دول، مرتبطة بأشخاص سافروا من ووهان، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في أماكن أخرى.
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كورونا الجديد فيروس الصين شنغهاي تغلق جميع الشركات الوقاية من كورونا

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