"صناعة البرلمان": عدم استخدام منحة الاتحاد الأوروبي منذ 2012 "كارثة"

علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على اكتشاف منحة من الاتحاد الأوروبي لوزارة الصناعة بمبلغ 50 مليون يورو منذ عام 2012 ولم يتم استخدامها حتى الآن، ومدتها 10 سنوات، بـ "الكارثة المفزعة".



وأعرب "عامر"، في بيان له أصدره اليوم الاثنين، عن تقديره للجنة الخطة لاكتشافها هذه المنحة، معلنا تضامنه التام مع مطالبة اللجنة بفحص هذه المنحة وتحديد أسباب عدم الاستفادة منها حتى الآن وتحديد المسئول عن ذلك.



وشدد، على عدم استخدام هذه المنحة لصالح الصناعة المصرية بالكارثة المفزعة التي تتطلب محاكمة كل من تسبب فيها، متسائلًا: "كيف يتم ذلك ففي الوقت الذي تتحمل فيه الدولة أعباء الفوائد الضخمة الكبيرة على الاقتراض الخارجي نجد منحة تصل إلى 50 مليون جنيه ولا تتحمل الدولة أي أعباء عليها وللأسف الشديد لا يتم الاستفادة منها".



وأكد عامر، أن اللجنة سوف تستدعي الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ليس لمعرفة حقيقة هذه المنحة فقط ولكن لمواجهة جميع الأموال سواء كانت قروضا أو منحا تتعلق بقطاع الصناعة لمعرفة مدى استفادة هذا القطاع منها.

