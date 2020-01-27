تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)

يقبع بمحافظة كفر الشيخ، عشرات المباني الحكومية القديمة والتي أصبحت آيلة للسقوط مع مرور الزمن نظرا؛ لعدم ترميمها أو صيانتها، فبعضها مازال يعمل ويستقبل مئات المواطنين يوميا كعيادة التأمين الصحي "عمر بن الخطاب" والجمعية الزراعية بقرية محلة موسي التابعة لمركز كفر الشيخ، وبعضها تم هجره وتركه مأوي للبلطجية والحيوانات الضالة.





وتمثل هذه المباني ثروة قومية هائلة مهدرة وفي نفس الوقت خطر شديد على المواطنين خشية سقوط هذه المباني فوق رؤوسهم، مما دفع المسئولين إلي إصدار قرارات إزالة في حق بعضها وهو ما لم ينفذ حتي الآن ومازالت تستقبل المواطنين، ولعل أحد أبرز التصريحات في ذلك حديث وكيل وزارة الزراعة السابق والذي أكد أنه يوجد 47 جمعية زراعية على مستوي المحافظة مهددة بالانهيار..





من جانبه، فقد أكد مصدر بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أنه بالفعل يوجد العديد من المباني الحكومية الآيلة للسقوط وبعضها صدر له قرار إزالة وتم تنفيذه بالفعل وقرارات أخري لم يتم تنفيذها، لافتا أنه حتي هذه اللحظة لا توجد إحصائية رسمية تملكها المحافظة توضح عدد هذه المباني ولكن أغلبها يتبع مديرتي الصحة والزراعة.





وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن إزالة هذه المباني يحتاج إلي موافقات أخري من عدة جهات وإجراءات روتينية معقدة وهو ما من شأنه تأخير تنفيذ قرارات الإزالة وربما تعطيلها في وقت آخر، وقد حاول عدد من المحافظين إنهاء هذا الملف ولكن دون جدوى.



