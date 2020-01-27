Advertisements
Advertisements
Advertisements

تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:32 ص
Advertisements
المباني
المباني
عمرو الشامي
Advertisements
يقبع بمحافظة كفر الشيخ، عشرات المباني الحكومية القديمة والتي أصبحت آيلة للسقوط مع مرور الزمن نظرا؛ لعدم ترميمها أو صيانتها، فبعضها مازال يعمل ويستقبل مئات المواطنين يوميا كعيادة التأمين الصحي "عمر بن الخطاب" والجمعية الزراعية بقرية محلة موسي التابعة لمركز كفر الشيخ، وبعضها تم هجره وتركه مأوي للبلطجية والحيوانات الضالة.

وتمثل هذه المباني ثروة قومية هائلة مهدرة وفي نفس الوقت خطر شديد على المواطنين خشية سقوط هذه المباني فوق رؤوسهم، مما دفع المسئولين إلي إصدار قرارات إزالة في حق بعضها وهو ما لم ينفذ حتي الآن ومازالت تستقبل المواطنين، ولعل أحد أبرز التصريحات في ذلك حديث وكيل وزارة الزراعة السابق والذي أكد أنه يوجد 47 جمعية زراعية على مستوي المحافظة مهددة بالانهيار..

من جانبه، فقد أكد مصدر بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أنه بالفعل يوجد العديد من المباني الحكومية الآيلة للسقوط وبعضها صدر له قرار إزالة وتم تنفيذه بالفعل وقرارات أخري لم يتم تنفيذها، لافتا أنه حتي هذه اللحظة لا توجد إحصائية رسمية تملكها المحافظة توضح عدد هذه المباني ولكن أغلبها يتبع مديرتي الصحة والزراعة.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن إزالة هذه المباني يحتاج إلي موافقات أخري من عدة جهات وإجراءات روتينية معقدة وهو ما من شأنه تأخير تنفيذ قرارات الإزالة وربما تعطيلها في وقت آخر، وقد حاول عدد من المحافظين إنهاء هذا الملف ولكن دون جدوى.

تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
تهدد حياة الآلاف.. مبانٍ حكومية "آيلة للسقوط" في كفر الشيخ (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة كفر الشيخ مأوي للبلطجية جمعية زراعية المباني الحكومية التأمين الصحي

أخبار تهمك

خاص بالفيديو - اينو يحكي : تعمدت ضرب "ميسي" بلقاء برشلونة .. لم أذق طعم النوم "بسببه"

منذ أقل من نصف ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 12 ساعة

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 13 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 13 ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يوجه بمعاينة بعض المباني الآيلة للسقوط وإزالتها

حملة لإزالة المباني ذات الخطورة الداهمة بدمياط (صور)

"كفر البطيخ" تشن حملة مكبرة لإزالة المباني ذات الخطورة في دمياط

إزالة عقارات أيلة للسقوط بدمياط

إزالة شونة بنك التنمية والإئتمان الزراعي بدمياط (صور)

إزالة شونة بنك آيلة للسقوط في دمياط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status