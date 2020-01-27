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سعر الذهب اليوم الاثنين 27-1-2020 في السوق المحلي
الإثنين 27/يناير/2020 - 09:18 ص
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سعر الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين 27-1-2020 في أسواق الصاغة بمصر، وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات أمس تزامنًا مع انخفاض الاسعار العالمية تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، وجاءت الأسعار في سوق الصاغة اليوم على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 599.09 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 699.09 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 798.94 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,593 جنيها.
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
786 إلى 789
عيار 22
721 إلى 723
عيار 21
688 إلى 690
عيار 18
588 إلى 590
عيار 14
459 إلى 460
عيار 12
393 إلى 394
الاونصة
24.453 إلى 24.525
الجنيه الذهب
5,504 إلى 5,520
الكيلو
782.289 إلى 788.571
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