سعر الذهب اليوم الاثنين 27-1-2020 في السوق المحلي

سعر الذهب اليوم





استقرت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين 27-1-2020 في أسواق الصاغة بمصر، وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات أمس تزامنًا مع انخفاض الاسعار العالمية تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، وجاءت الأسعار في سوق الصاغة اليوم على النحو التالي:





سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 599.09 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 699.09 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 798.94 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,593 جنيها.







