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سعر الذهب اليوم الاثنين 27-1-2020 في السوق المحلي

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:18 ص
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بوابة الفجر
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سعر الذهب اليوم 

استقرت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين 27-1-2020 في أسواق الصاغة بمصر، وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات أمس تزامنًا مع انخفاض الاسعار العالمية تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، وجاءت الأسعار في سوق الصاغة اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  599.09 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 699.09 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 798.94 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,593 جنيها.


الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

786 إلى 789

عيار 22 

721 إلى 723

عيار 21

688 إلى 690

عيار 18

588 إلى 590

عيار 14

459 إلى 460

عيار 12

393 إلى 394

الاونصة

24.453 إلى 24.525

الجنيه الذهب

5,504 إلى 5,520

الكيلو

782.289 إلى 788.571

 

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