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وكيل صحة كفر الشيخ عن كورونا: "عندنا دكتور صيني بنراقبه"

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة تحسبا لظهور أي حالات مرض بفيروس "كورونا" المنتشر حاليا في عدة دول والذي ظهر في الصين مؤخرا، فضلا عن عقد ندوات للتعريف بالمرض وأعراضه للوقاية منها.

وأضافت سلام، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه تم المرور والتفتيش على المطعم الصيني الوحيد الموجود في المحافظة والتأكد من سلامة العاملين به؛ كإجراء احترازي وكذلك فحص الأطعمة المقدمة للزبائن، موضحة أنه أيضا يتم مراقبة أحد الأطباء الصينيين والذي يوجد الآن في المحافظة كـ"طبيب زائر" تحسبا لظهور أعراض المرض عليه إن كان مصابا.

يذكر أن فيروس "كورونا" قد بدأ ظهوره في مدينة ووهان الصينية والذي تم عزلها مؤخرا مما أدي إلي مصرع وإصابة المئات؛ إلا أن الفيروس قد نجح في الوصول إلي عدة دول أخرى.
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الكلمات المفتاحية

ووهان الصينية وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ مدينة ووهان فيروس كورونا فيروس الدكتورة سوسن سلام

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