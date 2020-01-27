80 حالة وفاة ضحايا فيروس كورونا الجديد بالصين

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل في الصين إلى 80 حالة وفاة، وإصابة 2300 في جميع أنحاء البلاد، حسبما أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين.

وتوقع رئيس بلدية ووهان الصينية، حيث يتفشى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، تسجيل نحو ألف إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبت من الفيروس.

وكشفت وسائل إعلام صينية، أن العلماء توصلوا لعلاج جديد لفيروس كورونا، اختبر بنجاح على 7 مصابين.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، وصفت فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".