تاريخ مواجهات مصر المقاصة وطلائع الجيش

يلاقي مصر المقاصة نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة



ويقام اللقاء بين مصر المقاصة وطلائع الجيش، عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب السلام بالقاهرة.





بسيوني يقود الجيش لأول مرة



ويقود فريق طلائع الجيش المدرب العام عبد الحميد بسيونى، بشكل مؤقت بعد اعتذار طارق يحيى، عقب الخسارة في مباراة الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.





موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري



يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21هدفاً.





ويتواجد مصر المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، بعد أن فاز في لقائين وخسر 7 وتعادل 5 مرات، وسجل لاعبوه 15 هدف ودخل مرماه 23 هدف.





هدافو الفريقين



صلاح أمين وايدو موسيس هما أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف لفريق المقاصة، برصيد 3 أهداف.





بينما جاء تالا نيداي كهداف لفريق طلائع الجيش برصيد 4 أهداف، ويأتي بعده أحمد سمير برصيد 3 أهداف، والذي سيغيب عن اللقاء للإيقاف بتراكم البطاقات رفقة الثنائي "فرانك ستيفن وأبو المجد بوشا".





مواجهات مصر المقاصة وطلائع الجيش



التقى الفريقان في 13 لقاء سابق، سيطرت التعادلات على المواجهات بينهما إذ أنه حسم 7 لقاءات بالتعادل، وحقق طلائع الجيش 4 انتصارات، بينما فاز المقاصة في لقائين فقط.