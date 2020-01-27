مفاجأة.. لاعب عربي على رادار برشلونة لتعويض سواريز

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن وجود مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إستقرار الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على الأسماء المرشحة لتعويض غياب الأوروجوياني لويس سواريز الذي أصيب وتأكد غيابه لنهاية الموسم .

وقالت صحيفة " كانال بلس " الفرنسية أن من بين الأسماء المرشحة اللاعب العربي صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر مهاجم موناكو الفرنسي بات على مقربة من الإنضمام إلى البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

لكن روبرت مورينو المدير الفني للفريق الفرنسي طلب مبلغًا خرافيًا من أجل الموافقة على ضم لاعبه للفريق الإسباني حيث صرح وقال أنه لا يعرف شيئًا عن تفاوض برشلونة وبن يدر ولكن في حالة تقديم مبلغ 200 مليون يورو سوف يمكن التشاور وقتها في الأمر .

وأضاف " قد يبدو مبلغ 80 مليون يورو قليلًا للغاية ولا يمكن أن نفكر في إتمام الصفقة في حالة وصلنا إلى هذا السعر كرقم نهائي .

يذكر أن النادي الكتالوني يسعى للحصول على خدمات مهاجم قوي لسد الفراغ الذي تركه سواريز الذي أصيب في الركبة .