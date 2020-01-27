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أحمد موسى: الإخوان لا يعرفون الله.. وعبيد المرشد (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ليس لهم علاقة بالدين ولا يعرفون الله ولا يعلمون أي شيئا عن التربية أو الأخلاق.

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم، من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان هم عبيد للمرشد وبيقعدوا تحت جزمة المرشد وكأن مكتب الإرشاد طاهر رغم أنه أكثر مكان مدنس.

وأوضح أن الطفل الذي يتربى على فكر الإخوان على يد والده وأجداده ويعلمونه أنه لا أحد أهم من المرشد، معلقا: "كانوا بيبوسوا رجل المرشد".

وتابع موجها حديثه لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية: "أنت بتاخد بركة من مين وبتتعامل مع مين ده بشر زيك زيه.. هما دول الإخوان عشان كده بيعيشوا في ذل.. الإخواني مش حر نفسه".

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الكلمات المفتاحية

عبيد المرشد الاخوان المسلمين الإخوان أحمد موسى

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