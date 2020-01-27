عاجل.. توتنهام يستهدف الإنقضاض على نجم ريال مدريد

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن وجود مفاوضات بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني ونظيرتها في نادي توتنهام الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات الدولي الويلزي جاريث بيل .

وكان توتنهام قد غازل نجمه القديم بنشر بعض الفيديوهات للأهداف التي سجلها بقميص السبيرز عبر الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية حيث ذكرت صحيفة " إكسبريس " البريطانية أن جوزيه مورينيو أعطى تعليماته بالتعاقد مع بيل ضمن ثلاثة لاعبين يرغب في جلبهم .

وأكملت الصحيفة تقريرها أن السبيشيال وان يطمح في ضم ثلاثة عناصر قبل إنتهاء فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لتغيير مركز الفريق في البريميرليج مع باكو ألكاسير نجم بروسيا دورتموند الألماني ولاعب آخر ويبقى الإختلاف بين إدارة ريال مدريد وتوتنهام حول رغبة النادي الأخير في جلب اللاعب بيع نهائي وليس إعارة .

وأنهت الصحيفة أن وكيل أعمال اللاعب خرج الأيام الماضية وأكد أن إنتقاله على سبيل الإعارة لأي نادي يعتبر أمر سخيف وستكون العقبة الأكبر أمام حصول توتنهام على خدمات بيل الراتب الاسبوعي الضخم الذي يتقاضاه البالغ 650 ألف إسترليني .