السعودية تحت 23.. إستقبال خاص بالأبطال بعد التأهل للأولمبياد

قررت الهيئة العامة للرياضة إقامة إحتفال خاص لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا والذي تمكن من الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الصيف الجاري 2020 .

ومن المنتظر أن يقام الحفل اليوم الاثنين في الصالة الخضراء التي تقع في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي حيث من المقرر أن يصل منتخب السعودية تحت 23 عامًا إلى الرياض في الساعات الأولى اليوم .

وإحتل الفريق العربي وصافة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا عقب الخسارة التي تعرض لها من كوريا الجنوبية الأحد بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية بالوقت القاتل .

وضمن المنتخب السعودي مقعد في أولمبياد طوكيو بعد وصوله إلى المباراة النهائية ليحجز بطاقة العبور رفقة حامل اللقب المنتخب الكوري.

فيما سيكون المنتخب الإسترالي الحاصل على برونزية كأس آسيا تحت 23 عامًا ثالث المنتخبات المشاركة في المحفل العالمي ليكونا بجانب مصر والكاميرون وغانا المترشحين عن القارة الافريقية .





وستكون الأشهر الخمسة المتبقية قبل إنطلاق المنافسات فرصة مناسبة للفريق من أجل الإستعداد وخوض المباريات الودية تمهيدًا لإنطلاقها .