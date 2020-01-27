الخارجية: لا توجد إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية بالصين (فيديو)



وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن السفارة المصرية لدى الصين تتواصل مع السلطات الصينية في ووهان والعاصمة بكين، للتنسيق معهم لمساعدة الجالية في ظل الحظر الصحي المفروض على المدينة.



وأشار إلى أنه في ظل الحظر الصحي تتخذ السلطات أقصى درجات اليقظة والحذر لاحتواء انتشار فيروس كورونا.



وأكد أن السفارة تتواصل مع أبناء الجالية المصرية سواء عبر الاتصال مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس بين المصريين في الصين، مشيرا إلى أن البيانات التي دونها المصريين للسفارة لم تتجاوز 350 شخصا.



وتابع: في حالة تدهور الأوضاع في الصين سيكون أفراد السفارة المصرية آخر من يغادر الأراضي الصينية بعد الاطمئنان على أحوال الجالية المصرية.



قال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن السفارة المصرية ببكين تتابع أوضاع الجالية المصرية في مدينة ووهان، لحظيا للاطمئنان على أحوالهم.