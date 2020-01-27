استشاري نفسي: الشعور الاكتئاب أسوأ من الإصابة بالسرطان (فيديو)



وأضاف فرويز، خلال استضافته مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن مرضى السرطان والسكر والنزيف بالمخ ومختلف الأمراض العضوية تتحسن حالتهم الصحية ويتماثلون للشفاء إذا لم يعانوا من الاكتئاب، معلقا: "الاكتئاب عندما يصاحب المرض العضوي يكون من أصعب الأمور على الطبيب المعالج".



وأوضح أنه ظهرت علاجات جديدة للاكتئاب تم تجربتها في أمريكا والتأكد من فعاليتها ووعد الدكتور أحمد عكاشة، استشاري الطب النفسي بأنها ستصل إلى مصر قريبا وهي علاجات فعالة لحالات الاكتئاب الشديد التي ترفض الاستجابة بالعلاج.



قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مريض الاكتئاب يمر بشعور لا يوصف ولا يمكن لأحد أن يتخيله إلا من مر به، معلقا: "الشعور بالاكتئاب أسوأ من الإصابة بالسرطان".