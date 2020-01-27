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جو جوناس يصل برفقة زوجته صوفي ترنر للسجادة الحمراء بحفل جوائز "جرامي 62"

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:20 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز جرامي على موقع تويتر، لقطات من وصول النجم جو جوناس برفقة زوجته صوفي ترنر للسجادة الحمراء بحفل جوائز جرامي 2020.

ومن ضمن المرشحين لجوائز الحفل، جائزة ألبوم العام، التي ترشح لها كل من ألبوم I، I لفريق Bon Iver الغنائي، وألبوم Norman Fucking Rockwell! للمغنية Lana Del Rey، وألبوم When We All Fall Asleep، Where Do We Go? للمغنية الشابة "بيلي إيليش"، ألبوم Thank U، Next للمغنية الشابة "أريانا جراندي"، وألبوم I Used to Know Her للمغنية جابريال ويلسون الشهيرة باسم H.E.R.، وألبوم 7 للمغني Lil Nas X، وألبوم Cuz I Love You للمغنية الشابة "ليزوو"، وألبوم Father of the Bride لفريق الروك Vampire Weekend.

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أغنية العام التي ترشح لها كل من أغنية "Always Remember Us This Way" للنجمة ليدي جاجا، وأغنية "Bad Guy" للمغنية الشابة بيلي إيليش، وأغنية "Bring My Flowers Now" لتانيا تكر، وأغنية "Hard Place" للمغنية H.E.R.، وأغنية "Lover" للنجمة تايلور سويفت، وأغنية "Norman Fucking Rockwell" للنجمة لانا ديل راي، وأغنية "Someone You Loved" للمغني لويس كبالدي، وأغنية "Truth Hurts" للمغنية الشابة "ليزوو".


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