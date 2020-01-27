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عاجل.. أول تعليق لـ أمريكا على استهداف سفارتها ببغداد

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:04 ص
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السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية
أشرقت حفني
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دعت مورجان أورتاجوس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق، وذلك حسبما أوردت فضائية سكاي نيوز عربية.

وأضافت خلال تصريحات عاجلة، نقلتها الفضائية، أنه منذ سبتمبر وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات التي تدعمها على أمريكيين في العراق.

وقالت إن الوضع الأمني لا يزال متوترا والجماعات المسلحة التي تدعمها إيران لا تزال تشكل تهديدا لذلك نحن متيقظين دائما.
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الكلمات المفتاحية

هجوم على السفارة الأمريكية العراق السفارة الأمريكية ببغداد الخارجية الأمريكية أمريكا

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