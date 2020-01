"When We All Fall Asleep" يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب في Grammy 62

وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من ألبوم The Lion King: The Gift للنجمة بيونسيه، وألبوم When We All Fall Asleep، Where Do We Go? للنجمة بيلي إيليش، وألبوم Thank U، Next للنجمة أريانا جراندي وألبوم No.6 Collaborations Project للنجم إيد شيران وألبوم Lover للنجمة تايلور سويفت.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل ألبوم بوب تقليدي، والتي ترشح لها كل من ألبوم Sì للنجم الكبير "أندريا بوتشيلي"، وألبوم Love لمايكل بابل، وألبوم Look Now لكل من "إلفيس كاستيلو و"زا إمبوسترز"، وألبوم A Legendary Christmas لجون ليجيند، وألبوم Walls لباربرا سترايساند.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد ألبوم When We All Fall Asleep لجائزة "أفضل ألبوم بوب" ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.