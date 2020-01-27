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على الهواء.. شاهد ماذا فعل أحمد موسى بصور قادة الإخوان

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:50 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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وضع الإعلامي أحمد موسى، صور قادة جماعة الإخوان الإرهابية تحت حذائه، قائلًا: "تنفيذًا لطلب المصريين، المصريين هما إللي طلبوا مني أعمل كده"، معلقًا: " أنا آسف إننا وسخنا المكان".

وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه فعل ذلك بناء على طلب المصريين، وأنه نائبًا عن المصريين، متابعًا: " إنتوا كلكوا تحت بيادة الشعب المصري، كل هؤلاء الخونة ومعهم تميم وأردوغان".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الكلاب أشرف من جماعة الإخوان، وأن الشعب المصري لا ينسى أبدًا، معلقًا: "مهما تعملهم يرموك في الزبالة، زي تميم وأردوغان".

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية هم الذين حرقوا القاهرة في 26 يناير 1952، مؤكدًا أنه يجب على تركيا وقطر أن يقوموا بتنفيذ الطلبات المصرية، وإيقاف مساندتهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
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الكلمات المفتاحية

محافظات الإخوان احمد موسى أردوغان أخبار مصر

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